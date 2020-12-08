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Pitbullu kavgayı polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde sahibinin park halindeki aracından kaçan pitbull cinsi köpek sahilde bir süs köpeğini boğarak, öldürüp ayırmaya çalışan köpeğin sahibi ile, 2 köpek, bir kediyi yaraladı. Pitbullun köpeğe saldırısını polis biber gazı ile vatandaşlar ise ellerindeki kovalarla engellemeye çalıştı.

Olay, Kdz. Ereğli ilçesi Atatürk Bulvarı yanındaki sahil bandında meydana geldi. İddiaya göre sahibinin park halindeki aracının açık olan camından kaçan pitbul cinsi köpek sahilde amfi tiyatro civarında süs köpeği ile bu köpeğin sahibi Melih Uysal’a saldırdı. Melih Uysal, kucağındaki süs köpeğine saldırıyı engellemek için yoğun çaba sarf etse de başarılı olamadı.

Pitbul saldırdığı köpeği boğarak öldürürken, sahibini de elinden yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Elinden yaralanan Melih Uysal 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri pitbulu durdurmak için uzun süre çaba sarf etti. Sahil bandında gördüğü diğer köpeklere saldıran pitbulun bu saldırısını engellemek için polisler biber gazı kullanırken, vatandaşlarda ellerindeki kovaları kullandı.

Saldırgan pitbul bu sırada 2 köpeği ve bir kediyi de yaraladı. Polisin talebi üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerine gelerek pitbulu yakalamaya çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen pitbulun sahibi köpeğini alarak tekrar aracına bindirdi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar saldırgan pitbulun sahibine tepki gösterdi. Pitbulun sahibi işlem yapılmak üzere Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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