Sosyal medya Nuri Sesigüzel ve Ümit Erdim'i nasıl öldürdü?

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, Sözcü'de çıkan 'Ümit Erdim Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti' haberini sert bir dille eleştirdi. Erdim, "Tıklanmayı seviyorsunuz, haberi yazanı da tıklarlar bol bol inşallah" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuri Sesigüzel'in öldüğü iddiaları yayıldı. Ünlü sanatçı Sesigüzel “Evdeyim, beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok. Gayet sağlıklıyım. Bu haberler nereden çıktı anlamış değilim. Sevdiklerim üzülmesin gayet iyiyim” dedi.

Aşkları magazin gündemine bomba gibi düşen Hakan Altun ile Gonca Vuslateri aşında son durum ne Hakan Altun Gonca Vuslateri'ye de şarkı yazdı mı? Boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu öne sürülen Yağmur Sarnıç, kocasını affedecek mi? Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerin başında gelen Hülya Avşar son fotoğrafıyla adeta yıllara meydan okudu. Hepsi ve daha fazlasını Herkes Duysun programında usta gazeteci Tayyar Işıksaçan ve Ayça kuru masaya yatırdı...



