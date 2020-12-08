Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım izleyince yenisini çekmeye karar verdim

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Şelale Kadak'ın YouTube üzerinden yayınlanan Doğruluk mu Cesaret mi? programına konuk oldu. Kendi kanalının stüdyosunda röportaj veren Ilıcalı, yeni platformu Exxen için çekeceği Sihirli Annem dizisinden bahsetti.