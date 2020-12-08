Cumhuriyet gazetesinin büyük yalanı! İşte gerçekler

Chp'deki taciz iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Tele 1, Halk Tv, Karar gibi yayın organları nasıl bir tavır almıştı. Hadi Özışık Habertürk'teki programda İsmail Saymaz'la tartışırken Cumhuriyet'te haberin yeterince büyütülmediğini söylemişti. Gazeteci Özışık söylemediği ifadeler ile Sözcü'nün kendisine iftira attığını söyledi ve Perde Arkası programında ''Ben iktidarı destekleyen gazetelerin CHP'deki taciz skandalıyla ilgili yayınlar yaptığını ama belediyenin desteklediği yada CHP'ye yakın medyanın bu konuya yeteri kadar yer vermediğini söyledim.

Hatta Sözcü gazetesinin manşetini çıkarttım o gün Ekrem İmamoğlu'nu manşet yapmışlar ama taciz salgınıyla ilgili tek bir satır yok Sözcü'de dedim sonra Cumhuriyette birinci sayfada en altta sağ köşede kısa kısa haberi gösterdim İsmail Saymaz'a o sırada Aykut Küçükkaya İsmail'e mesaj atıp biz verdik haberi diyor. Ben sizin haberi vermediğinizi söylemiyorum ki bu haberin aslında manşet olduğunu ve sizin bu haberi bilerek, isteyerek büyütmek istemediğinizi söyledim'' ifadelerini kullandı.