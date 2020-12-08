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Bursa'da 10'dan fazla kadını taciz etti! Sapığın sonu çok kötü bitti

BURSA'da, çarpıyormuş gibi davranıp, kadınları taciz ettiği öne sürülen Ali Y. (48), bir genç kızın erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darbedildi.

Demirören Haber Ajansı

Olay, saat 15.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Kent meydanından, Demokrasi Meydanı’na yürüyen Ali Y., iddiaya göre yol boyunca önüne gelen çok sayıda kadını, çarpıyormuş gibi yaparak taciz etti. Uzun süre yürüyen Ali Y.'nin kadınları taciz ettiğini fark eden C.Ö. isimli genç kız, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 

Bir süre sonra Ali Y., bir kadına erkek arkadaşının yanında dokunmaya alıştı. Durumu fark eden kadının erkek arkadaşı Ali Y.'yi darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Güven Timleri Büro Amirliği ile Çarşı Polis Merkez Amirliği ekipleri sevk edildi.


"Kafam yerinde değildi"
Uzun süre yerde baygın yatan Ali Y., başından aşağı su dökülerek kendine getirildi. Kendine geldikten sonra, "Kafam yerinde değildi, birine bir hata mı yaptım? Hepinizden çok özür dilerim" dedi. C.Ö., Ali Y.'ye tepki gösterdi. Ekipler şikayet üzerine Ali Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ali Y. ise, "Ablam, kardeşlerim hepinizden özür dilerim, ben sarhoştum. Beni bırakın ben gideyim. Ben sarhoştum önümü göremedim" dedi.


"Kafasına tekme attı"
Olayı anlatan C.Ö., Ali Y.'nin kadınlara çarpıyormuş gibi yapıp dokunduğunu gördüğünü belirterek, "Kent meydanında bu tarafa doğru yürüyordum. Tesadüfen adamı gördüm. Birkaç kişiye vurup, elleyip kaçtı. Kadınlar 'Ne oluyor?' dediğinde 'Pardon abla yanlışlıkla oldu' deyip ilerledi. Sonrasında sarışın bir kadına dokundu. Kadını tutup 'Polisi arayabiliriz' dedim. Bana işi olduğunu söyledi. Sonra ben video çekmek için telefonu açtım. O sırada beni fark etti. Sürekli arkasına dönüp bana baktı. Daha sonra karşıya geçtik. Beni fark ettiği için devam etmeyecekti ama ben mağazaya girdim. Çıktım ve çıktığımda takip etmeye devam ettim. En son buraya kadar geldi, mısırcının önünde oturdu ve zaten orada sıkıştırdılar. Ama buraya gelene kadar 10’dan fazla kadına dokundu. Kadınlardan bir tanesi şikayetçi olmak istedi. Genç bir çocuğun sevgilisine dokundu. Çocuk da tabi haliyle saldırdı. Kafasına tekme attı" dedi.




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