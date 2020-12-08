Balkabağı çorbası nasıl yapılır?

Kış aylarında insana en iyi gelen şeylerden biri sıcacık bir çorba oluyor. Sonbaharın en kıymetli turuncularından biri de herkesin bildiği gibi balkabağı. Genelde mutfaklarımızda tatlı olarak yer alan balkabağı aslında et yemeğinden böreğe birçok tarifte yer alabiliyor. Bunlardan balkabağı çorbasının tarifini sizin için hazırladık. İşte zerdeçalla lezzetlenen enfes bir balkabağı çorbası tarifi…

Malzemeler;

2-3 dilim bal kabağı, 1 adet orta boy patates, 1 adet havuç, 1 adet orta boy soğan, 2-3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 su bardağı süt, 2-3 yemek kaşığı sıvıyağ, yeteri kadar su, tuz.