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DÜNYA

Tayland'da güzellik kraliçeleri ölümden döndü! İşte o anlar

Tayland'da her yıl gerçekleştirilen "Miss Tayland" yarışmasının ikinci gününde şapka ve yüz koruması takan 30 güzellik kraliçesi, poz vermek için bir köprüye çıktı. Köprünün çökmesiyle sular altında kalan güzeller zor anlar yaşadı.

Demirören Haber Ajansı

Tayland'ın Chiang Mai şehrinde, güzellik kraliçeleri ölümden döndü. Ülkede her yıl gerçekleştirilen "Miss Tayland" yarışmasının ikinci gününde şapka ve yüz koruması takan 30 güzellik kraliçesi, poz vermek için bir köprüye çıktı. Güzellerin ağırlığını kaldıramayan asma köprü çöktü. Sular altında kalan güzellik kraliçeleri zor anlar yaşandı. O anlar kameraya yansıdı.Talihsiz olayda 3 yarışmacının hafif  şekilde yaralandığı belirtildi.   

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