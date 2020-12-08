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DÜNYA

Çin'de bir anaokulu öğretmeni öğrenciyi uyutmak için üzerine oturdu

Çin'de anaokulu öğretmeni uyku saatinde bir öğrenciyi uyutmak için üzerine oturdu.

Çin’in Man Tian Xing isimli anaokulunda güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; bir öğretmen, uyku saatinde uyumaya çalışan 5 yaşındaki öğrencinin üzerine oturup ardından telefonuyla oynamaya devam etti.

26 Kasım’da gerçekleşen olayın 3 dakika boyunca sürdüğü belirtilirken; yetkililer, olayın veliler tarafından nasıl ortaya çıkarıldığına dair bir bilgi vermedi.

Okuldan atıldı

Hakkında soruşturma başlatılan öğretmenin okuldan atıldığı ve gözaltına alındığı bildirildi.

Polis tarafından sorgulanan öğretmen ifadesinde 'öğrencinin hızlı bir şekilde uykuya dalmasına yardım etmeye' çalıştığını iddia etti.

Ailelerin olayın ardından okulla anlaşmaya vardıkları belirtildi.

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