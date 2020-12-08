Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü
Sosyal medyada bir avukatın paylaştığı görüntü tartışma yarattı. İddialara göre; babası tarafından istismar edilen bir çocuğun velayeti mahkeme tarafından babayı verildi.
Sosyal medyada yer alan bir iddia, sosyal medyada tartışma yarattı. Bir avukatın paylaştığı görüntülerde; babası tarafından istismar edilen çocuğun velayetinin babasına verilmesinin ardından yaşanan tartışma var. Görüntülerde; mahkeme kararı için anne evine gelen polis ile ailenin tartışması yer alıyor.