Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü

Sosyal medyada yer alan bir iddia, sosyal medyada tartışma yarattı. Bir avukatın paylaştığı görüntülerde; babası tarafından istismar edilen çocuğun velayetinin babasına verilmesinin ardından yaşanan tartışma var. Görüntülerde; mahkeme kararı için anne evine gelen polis ile ailenin tartışması yer alıyor.