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GÜNCEL

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü

Sosyal medyada bir avukatın paylaştığı görüntü tartışma yarattı. İddialara göre; babası tarafından istismar edilen bir çocuğun velayeti mahkeme tarafından babayı verildi.

Sosyal medyada yer alan bir iddia, sosyal medyada tartışma yarattı. Bir avukatın paylaştığı görüntülerde; babası tarafından istismar edilen çocuğun velayetinin babasına verilmesinin ardından yaşanan tartışma var. Görüntülerde; mahkeme kararı için anne evine gelen polis ile ailenin tartışması yer alıyor.

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