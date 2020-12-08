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DÜNYA

İngiltere’de genç sörfçü dalgaların arasından böyle kurtarıldı

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de 18 yaşındaki Jack Lyons adlı sörfçü, 2 metreyi aşan dalgaların arasında kaldı. Lyons, kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar, saniye saniye ekiplerin kameralarına yansıdı.

Birleşik Krallık’a bağlı Galler’in güneyindeki Porthclaw bölgesi yakınlarında sörf yapan Jack Lyons, 2 metreyi aşan dalgaların arasında sörf tahtasından düştü. Sörfçünün boğulmak üzere olduğu ihbarını alan kurtarma ekipleri, kurtarma botu ile bölgeye gitti. Kurtarma ekiplerinin Lyons’u kurtarma ve dalgalarla boğuşma anları, saniye saniye kaydedildi.

Yerel medyaya konuşan Lyons, "Deneyimli bir sörfçüyüm ama işler çok çabuk değişti. Akıntıyla savaşamıyordum ve aşağı çekildiğimi hissediyordum" dedi. Lyons, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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