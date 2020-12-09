Koronavirüs ile mücadele kapsamında devlet önlemleri giderek artırıyor. Sokağa çıkma yasakları ve ek tedbirler ile beraber aşı konusunda da güzel haberler geldi. Türkiye, Çin'in ürettiği aşıyı alıyor ve en kısa zamanda vatandaşa sunmayı planlıyor. Üstelik aşı, ücretsiz olarak vatandaşa sunulacak. Fakat akıllardaki en önemli soru ise Çin aşısı güvenilir mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu soruyu ve pandemideki son durumu Hadi Özışık'a yanıtladı.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Özlü, "Diğer aşılarla karşılaştırıldığında, fazu çalışmalarına en çok gönüllü dahil edilen aşı, bu aşı aslında. Ve buna rağmen bu aşıda şimdiye kadar herhangi bir önemli yan etki, zararlı durum gelişmedi. Bu güven verici bir durumdu. Bundan sonra olabilir mi? Olabilir tabi, ama çok çok düşük bir ihtimal. Ona bakarsanız şu anda piyasalarda ruhsatlı olan aşılarda bile şimdiye kadar görülmemiş bir zararlı yan etki görülebilir. Bütün ilaçlar için bu geçerlidir.” diye konuştu.