BIST 1.352
DOLAR 7,83
EURO 9,48
ALTIN 467,73
MAGAZİN

Gürgen Öz'den çip ve aşı yorumu! 'Abi dedi... Vurdurayım mı?'

En son Bay Yanlış dizisiyle ekrana gelen oyuncu Gürgen Öz, Instagram hesabından paylaştığı video ile gündemde öne çıkan olayları ti'ye alarak değerlendirmeye devam ediyor.

Gürgen Öz, son paylaşımıyla Covid-19 aşısıyla gündeme gelen 'çip' iddialarını ti'ye aldı. Ünlü oyuncu, aşı ile insanlara çip takılacağı iddiasını çektiği bu video ile şunları söyledi:

"Şu yaşadığımız global dünyada bizi her türlü çiplediler zaten! Arabada, bilgisayarda ve telefonda çip var. Kapitalizm böyle bir şey. Aşıya gerek kalmadı. Hâlâ aşıyla çip takılacağını düşünenler var. Delirdiniz mi yahu?"

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ticaret Bakanlığı yazı gönderdi: +18 ibaresiyle satışa sunulacak
Ankara'dan acı haber! Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan market ve kargo dağıtım çalışanları için 'yıpranma payı' teklifi
Zengin ülkeler aşı stokçuluğuna başladı yoksul ülkelere kötü haber
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde atama kıyağı son buldu Karakuş görevden alındı
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'dan asgari ücret önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hakan Kakız’a mağazada hırsızlık şoku! Çantasının çalınma anı kamerada
Sağlık Bakanı canlı yayında ağladı sosyal medya yıkıldı: Oscar ödülü verilsin
Tacizle suçlanan ünlü yazar Hasan Ali Toptaş kadınlardan özür diledi
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Bursa'ya çocuğunu görmeye gitti bu hale geldi! Dehşet anı kamerada
Kelebek hastalığı neden olur kimlerde görünür tedavi şekli
Çin aşısı güvenilir mi?
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Sare Davutoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu