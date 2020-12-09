Gürgen Öz'den çip ve aşı yorumu! 'Abi dedi... Vurdurayım mı?'

Gürgen Öz, son paylaşımıyla Covid-19 aşısıyla gündeme gelen 'çip' iddialarını ti'ye aldı. Ünlü oyuncu, aşı ile insanlara çip takılacağı iddiasını çektiği bu video ile şunları söyledi:

"Şu yaşadığımız global dünyada bizi her türlü çiplediler zaten! Arabada, bilgisayarda ve telefonda çip var. Kapitalizm böyle bir şey. Aşıya gerek kalmadı. Hâlâ aşıyla çip takılacağını düşünenler var. Delirdiniz mi yahu?"