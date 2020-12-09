Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan’da düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni’ne katılacak.

Bakü'ye hareketi öncesinde havalimanında düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirmek üzerine birazdan Bakü'ya hareket edeceğiz. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başarılı bir hareket düzenledi. Azerbaycan ordusunun gösterdiği kahramanlık bu zaferin kazanılmasındaki başlıca etkendir. Azerbaycan halkı da hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır.

44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. 30 yıllık adaletsizlik sona erdi. Türkiye olarak Azerbaycan'ın haklı mücadelesine destek verdik. Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkı sağladık. Azerbaycan'a olan desteğimiz bundan sonra da devam edecek. Azerbaycan halkının haklı sevincine birlikte ortak olacağız. Salgınla ortak mücadele çalışmalarına da gözden geçireceğiz.

Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı

Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusu bizim derdimiz değil. Kendi derdidir. Yaptığı açıklama da çok sulandırılmış bir cevaptır. aday olacaksa, bunu düşünüyorsa partisi ve ülkemiz için isabetli olur.

AB liderler zirvesi

Alınacak bir yaptırım kararı Türkiye'yi fazla ırgalamaz. AB hiçbir zaman dürüst davranmadı. Hep sabrettik, hala sabrediyoruz. Atacakları adımları göreceğiz. Dürüst olan liderler bu sürece yönelik dik duruyorlar. Bu tür yaklaşımlara sıcak bakmıyorlar.

"Yunanistan hep kaçıyor"

Zaten masadan kaçanlar hep onlar. Masadan kaçma ve yalan üzerine siyaset böyle bir yaklaşımın içerisindeler. Biz ise dünden bugüne nasıl dik durduysak bundan böyle de yolumuza devam edeceğiz. Biz Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs'ın haklarını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Taviz vermemiz mümkün değildir. Yunanistan dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam edebiliriz.

ABD ile ilişkiler nasıl olacak?

Ben Biden ile yabancı değilim. Obama döneminden de gayet iyi tanışan birisiyim. Evime kadar gelmiş olan birisidir. Rahatsızlığımda beni evimde ziyaret etmiştir. Dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor. Aklına bir şey gelen hemen masaya yaptırımı getiriyor. Türkiye-ABD arasında nasıl bir süreç var? Biz NATO'da beraber değil miyiz? Bunu kendileri de hep itiraf etmişlerdir. Şu anda maalesef silah alımlarıyla ilgili konularda attıkları adımları ifadeleri şık bulmuyoruz. Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusundaki hareketleri doğru bulmuyoruz. Biden görevi üstlensin oturup bazı şeyleri konuşacağız. Geçmişte oturup konuştuğumız gibi yine bunları konuşacağız. Siyasette çatışma olmaz. Diplomaside bu konular görüşerek anlaşarak bir yol bulunur. ABD ile bu süreci çok daha farklı şekilde işleteceğimize inanıyorum.

Başakşehir maçındaki ırkçı söylem

Meydana gelen bu hadise Fransa'nın son dönemlerdeki ırkçı yaklaşımlarının söylemlerinin yeni bir ifadesidir. Buradaki yaklaşım asla affedilemez. Ben de dün akşam bununla ilgili Twitter hesabımdan açıklamalarımı yaptım. Gerek parti sözcümüz gerek Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz açıklamalarımızı yaptık. Bu duruşu aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Başakşehir çok kararlı bir duruş sergiledi. Sahadan çekilmeleri... Roman hakemi almalarına rağmen arkadaşlar direndi. Fransa maalesef ırkçı söylemlerin yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Temenni ederiz ki bu maç suhuletle biter.

Asgari ücret görüşmeleri

Bu görüşmeler devam ediyor. Bakanlığımız görüşmeleri iş veren kesimiyle işçi kesimiyle yürütecekler. Sonrasında durum bizim de önümüze gelecek adımları birlikte atacağız. Temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar."