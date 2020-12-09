Korkunç görüntü! Aracın arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi

Rusya'da Torneva ve Rovio caddelerinin kesiştiği noktada 60 kilometre hızla seyreden bir kişi aracına bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi. Yoldan geçen diğer sürücülerin korna çalarak sürücüyü uyardığı ifade edildi. Trafik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin kendisini bırakan sahibinin olduğu aracın arkasından koştuğu görülürken, o sırada yoldan geçen başka biri tarafından kurtarıldğı ifade edildi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.