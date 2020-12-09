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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin aslında ne demek istedi?

Ak Parti Grup Başkan vekili Özlem Zengin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile yaptığı ınstagram programında kadınların seçme ve seçilme hakkının gerçek manada Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan döneminde hayata geçirildiğini söylemişti. Zengin aslında ne demek istedi?

Ak Parti Grup Başkan vekili Özlem Zengin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile yaptığı ınstagram programında kadınların seçme ve seçilme hakkının gerçek manada Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan döneminde hayata geçirildiğini söylemişti. Zengin'in bu sözlerine Chp başta olmak üzere iktidar karşıtı Tele 1, Krt, Halk Tv, Sözcü ve cumhuriyet gibi yayın organları Tansu Çiller'in Başbakanlık dönemini hatırlatarak Özlem Zengin'i eleştiri yağmuruna tuttular. Ertuğrul Özkök ve Cüneyt Özdemir de Özlem Zengin'i eleştiri yağmuruna tuttular. 

Aynı zamanda Zengin hakkında Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, bir yıl kadar önce gerçekleşen Tokat kitap fuarında okuyucuları ile buluşmasını engellediğini ve İstanbul Sözleşmesiyle ilgili söylemleri sebebiyle de kendisini dava ettiğini iddia etmişti. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Zengin, ilk defa açıklamalarda bulunarak meselenin İstanbul Sözleşmesi olmadığını asıl meselenin üslup olduğunu açıkladı.

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