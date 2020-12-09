Nilgün Altınyay Kimdir?
Bir dönemin oyuncu ve mankeni olan Yaşar Alptekin geçtiğimiz günlerde 21 yıl sonra ikinci kez evlendiği, kızı Ayris'in annesi Nilgün Altınyay'ı kaybetti. Kanser olduğunu sakladım diyen Yaşar Alptekin'in hayatı merak edildi. Peki Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında kaç kere evlendi, ölen eşi Nilgün Altınyay kaç yaşındaydı?
Yaşar Alptekin'in 21 yıl aradan sonra ikinci kez evlendiği eşi Nilgün Altınyay geçtiğimiz günlerde kanser nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Eşi, eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin bu haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.