İlber Ortaylı'dan futbolcuları çok kızdıracak sözler
Youtube’da çocuklarla program yapmaya başlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yeni bölümünde futbol camiasıyla ilgili sözleri kızdıracak. Ortaylı, 11 yaşındaki konuğuna, "Sadece futbolcu olup futbol dünyasında kalırsan, kaba bir adam olursun" dedi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Bi’ Sorum Var!” programının yeni bölümünde futbol camiasını kızdıracak sözler sarf etti.
11 yaşındaki konuğuna, “Büyüyünce ne olacaksın?” diye soran ünlü tarihçi, “Futbolcu olmak istiyorum,” cevabı karşısında, “Sadece futbolcu olup futbol dünyasında kalırsan, kaba bir adam olursun” yorumunda bulundu.