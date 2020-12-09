CHP'li meclis üyesi Selim Kaptanoğlu söyledi AK Parti sıraları alkışladı

CHP Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi Selim Kaptanoğlu, isim vermeden partisindeki "tek adamlık" modeline tepki gösterdi.

Belediye meclisi toplantısında konuşan Kaptanoğlu, her şeyin liderlerin iki dudağı arasında olduğunu söyleyerek "genel başkanlar 8 kez 10 kez seçim kaybettiği halde koltuklarını bırakmıyorlar" dedi.

Bu sözlere AK Parti sıralarından alkışlarla birlikte barovo sesleri yükseldi. İlginç anlar kameralara böyle yansıdı.