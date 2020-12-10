BIST 1.350
DOLAR 7,82
EURO 9,46
ALTIN 462,74
MEDYA

Menajerimi Ara 16. bölüm fragmanı

Menajerimi Ara dizisi 16. yeni bölümüyle 13 Aralık 2020 Pazar akşamı Star'da olacak. Menajerimi Ara'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Menajerimi Ara 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Menajerimi Ara'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Menajerimi Ara 13 Aralık 2020 Pazar akşamı Star'da...

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fransa ziyaretinde Sisi'ye 'onur nişanı' verildiği ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona tehlikesinin arttığı ve azaldığı illeri açıkladı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (9 Aralık 2020)
DHKP-C üyesi Ünsal yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandı
TBMM Genel Kurulu’nda, 'Çakıcı' ve Mahir Çayan tartışması
Paris Saint Germain'e yenilen Başakşehir Avrupa defterini kapattı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TBMM Genel Kurulunda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede
Abdulhamit Gül: Hakimler değil FETÖ'cü teröristler cezaevinde
Sefirin Kızı 32. bölüm fragmanı
İşte Millet İttifakı'nın 2023 şifreleri
Hadi Özışık'tan koronavirüs aşısı yorumu
Uyanış Büyük Selçuklu 12. bölüm fragmanı
İstanbul Avcılar'da bıçaklı saldırgan dehşeti
Menajerimi Ara 16. bölüm fragmanı