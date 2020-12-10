BIST 1.350
DOLAR 7,83
EURO 9,48
ALTIN 463,24
MAGAZİN

Kurtlar Vadisi ve Abdülhamit oyuncu Hakan Boyav'dan olay açıklamalar! Sağcıyım diye ödül vermiyorlar

Kurtlar Vadisi'ndeki performansıyla tanınan ardından da Payitaht Abdülhamit dizisinde oynayan Hakan Boyav, Türkiye'de ödül alabilmek için solcu olmak ya da yaşam biçimi olarak solculara yakın olmak gerektiğini iddia etti. Boyav, kendisi sağcı olduğu için ödül verilmediğini öne sürdü.

Oyuncu Hakan Boyav, TVNET'te yayınlanan Sormasam Olmaz adlı programın konuğu oldu ve Türkiye'de ödül alabilmek için solcu olmak ya da yaşam biçimi olarak solculara yakın olmak gerektiğini iddia etti. Sinema sektöründe verilen ödüllerin hakkaniyetli olmadığının belirten Boyav şunları söyledi:

"Sanatın normlarına göre değil, kendi normlarına göre takılıyorlar. Nasıl ödül alabiliyorsunuz Türkiye'de? Ya politik görüş olarak solcu olacaksınız, veya yaşam biçimi olarak oradan birilerine daha yakın olacaksınız. Adil, nesnel bir değerlendirmeden çok uzaktır Türkiye'deki ödüller."

​Kurtlar Vadisi dizisinin müziğine ödül verilmemesini eleştiren Hakan Boyav "İki şey yapıyorlar, ya solculara ödül veriyorlar ya popülerlere ödül veriyorlar" ifadesini kullandı. Hakan Boyav son olarak TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Mahmut Paşa karajterini canlandırdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Muğla'da 45 dakika süren ikna çabası! Kazaya karışan alkollü kadın zor anlar yaşattı
Mehmet Topal'dan Rumenlerin çirkin iddiasına yanıt: İspatlasınlar futbolu bırakırım
Okan Buruk'tan Süper Lig mesajı
Erdoğan'dan talimat! CHP’deki cinsel taciz iddialarını gündemde tutmak lazım
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları
Japon otomobil devi Honda üretimi geçici olarak durdurdu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Alkollü araç kullanırken yakalandı cezayı yiyince oynadı! 'Herkes yanlışını bilecek'
Benim Adım Melek 44. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanı
TBMM Genel Kurulunda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede
Abdulhamit Gül: Hakimler değil FETÖ'cü teröristler cezaevinde
Sefirin Kızı 32. bölüm fragmanı
İşte Millet İttifakı'nın 2023 şifreleri
Uyanış Büyük Selçuklu 12. bölüm fragmanı