TBMM Genel Kurulunda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) kararlarından bahsederken; CHP'li Sezgin Tanrıkulu, oturduğu yerden kalkarak Bakan Gül'e tepki gösterdi.

"Enis Berberoğlu kararında neredeydiniz?" diye bağıran Tanrıkulu, Gül'ün konuştuğu kürsüye doğru yürüdü. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de tartışmaya dahil oldu.

AK Partili Hamza Dağ'ın da CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun üzerine yürümesi üzerine arbede yaşandı. Araya giren milletvekilleri kavgayı engelledi.

Verilen aranın ardından görüşmeler kaldığı yerden devam etti.