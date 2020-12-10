Hadi Özışık'tan koronavirüs aşısı yorumu

Hadi Özışık, Habertürk'te Veyis Ateş'in moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı programında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tartışmalarını değerlendirdi.

Özışık, "Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Çözüm aşıysa tabii ki yaptırırım. Devlet kimsenin düşmanı değil ki" ifadelerini kullandı.