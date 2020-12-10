Hadi Özışık'tan koronavirüs aşısı yorumu
Teni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tartışmalarını değerlendiren İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Çözüm aşıysa tabii ki yaptırırım. Devlet kimsenin düşmanı değil ki" şeklinde konuştu.
Hadi Özışık, Habertürk'te Veyis Ateş'in moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı programında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tartışmalarını değerlendirdi.
Özışık, "Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Çözüm aşıysa tabii ki yaptırırım. Devlet kimsenin düşmanı değil ki" ifadelerini kullandı.