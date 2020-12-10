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MEDYA

İşte Millet İttifakı'nın 2023 şifreleri

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sözlerinin arka planını anlattı. Özışık'a göre Millet İttifakı'nı oluşturan tüm partiler cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna kendi adaylarıyla girecek.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki konuşmasında adaylıkla ilgili sözleriyle nabız yokladığını söyledi. Özışık, Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını ancak asıl planın farklı olduğunu ifade etti.

Hadi Özışık, Habertürk'te Veyis Ateş'in moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sözlerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun, "Aday olmayacağımı nereden biliyorsunuz?" sözleriyle CHP'deki muhalefetin önünü kapattığını anlatan Özışık, CHP liderinin bu sözlerle kendini bağladığını ve parti tabanında hareketlilik meydana getirdiğini söyledi.

İşte Özışık'ın programdaki o sözlerinden bazı satır başları:

"Abdullah Gül ismi boşu boşuna ortaya çıkmadı. Geçen dönemde Meral Akşener olmasaydı Millet İttifakı'nın çatı adayı Abdullah Gül olacaktı. Temel Karamollaoğlu gitti görüşmeler yaptı. Sonra Meral Akşener, 'Ben adayım' deyince o iş kapandı. 

"Kemal Kılıçdaroğlu listeye girdi"

Bileşenler çok olunca aday olacak isim fazla. Muharrem İnce, şartını koyuyor: 'Bir CHP'li aday olsun yoksa ben aday olacağım.' Ekrem İmamoğlu, adaylığa İstanbul'da yürüttüğü çalışmalarla göz kırpıyor. Mansur Yavaş ismi bütün anketlerde çıkıyor. Tek öne çıkmayan kişi Kemal Kılıçdaroğlu ama şimdi bu konuşmasıyla birlikte artık listede yer alabilir. 

Millet İttifakı'nın ikinci tur planı

Bütün partiler kendi adaylarıyla seçime gitsinler. Herkes boyunun ölçüsünü görsün ve Erdoğan'ı indirmek için de ikinci tura gidelim. Bu tartışılıyor zaten.

Barış Yarkadaş: "Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak"

Gürsel Tekin, parti içinde yetkili değil ama etkili bir isim. 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli' diyor. Büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ediyor. Barış Yarkadaş, 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak.' diyor. Bence; Kemal Kılıçdaroğlu, önce nabız yoklayacak. Millet İttifakı'nın adayı değil. Diyor ya: 'İrade bende değil, Millet İtifakı'yla karar vereceğiz' oturup dostlarıyla karar verecekler."

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