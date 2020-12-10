Koronavirüse yakalanan taksici gözyaşlarıyla çağrı yaptı: Yalvarıyorum çıkmayın...

Arsuz ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Şeref Keskin (45) koronavirüse yakalandı. İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi gören Keskin, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Allah rızası için evinizden çıkmayın yaşamak çok güzel nefes almak çok güzel bu işin şakası yok. Lütfen evinizden çıkmayın” çağrısını yaparken gözyaşlarını tutamadı.