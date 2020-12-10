14-20 Aralık haftalık Koç burcu yorumu Yeni Ay sizi nasıl etkileyecek?

Sevgili yükselen koçlar bu haftaya 1 Aralık'ta gerçekleşecek güneş tutulamsının etkisiyle başlıyoruz. Güneş tutulmaları yeni ay ile beraber olur ve bir yüksel müdahaledir yeni başlangıçlar için. Bir çoğunuzun hayatına yurt dışı bağlantılı gündemler önümüzdeki süreçte giriyor olabilir. İnançlar, yaşam felsefeniz, dünya görüşünüz burada bazı değişimler, dönüşümler var sanki hayatı sorguluyorsunuz belki de manevi anlamda yeni bişeyle tanışacaksınız ve dünya görüşünüzde bazı dönüşümler başlayacak. Bazılarınızın mahkemelik, davalık gündemleri olabilir bunlarla ilgili bir netlikte kazanıyor olabilirsiniz. Genel olarak eğitimler, akademik konular olabilir yani hayatınıza bir eğitim vurgusuda gelebilir.

Salı, çarşamba, perşembe günü sabahına kadar ay oğlak burcunda olacak demekki hafta ortası kariyer konuları sizin hayatınızda ön plana çıkıyor, belki iş görüşmeleri, belki üstlerle olan iletişimler bunlar son derece dikkat çekecek. Bu hafta duygusal anlamda duygudan duyguya sürüklendiğiniz bir hafta olabilir. Duygusal ilişkilerde bazı zorlu dönüşümlerde atlatabilirsiniz, ilişkilerde yorulabilirsiniz üstelik bu ilişkiler aşk ilişkileriniz olmak zorunda değil kariyer yada ailevi ilişkilerde olabilir. Bir sağlık gündeminizde olabilir ailede yada sizde sağlık konularına da bu hafta lütfen çok dikkat edin. Perşembe, cuma ve cumartesi öğlene kadar ay kova burcunda sosyalsiniz arkadaşlarınızla bir araya geliyorsunuz gayet keyiflisiniz.