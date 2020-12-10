Bahar Candan'ın göğsü açılınca bakın ne yaptı

'İşte Benim Stilim' yarışmasının ikinci sezonunda yarışan ve Nihal Candan'ın kardeşi olarak programa dahil olan şimdilerde ise 'Doya Doya Moda' programında yer alan Bahar Candan gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde yayında kendini bir anda yere atan ve ilginç paylaşımları ile gündeme gelen Candan bornozlu videolarıyla dikkat çekti. Bahar Candan videoları çekerken bornozu açıldı ve göğsü göründü.Ancak Candan bunu bir süre fark etmedi ve mesaj yağınca ise paylaşımını kaldırdı.

Bahar Candan daha sonra ise yine bornozuyla bir video çekti ve "Bana akıl filan vermeyin çünkü siz veriyorsanız bende zaten vardır" dedi.