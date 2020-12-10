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Aydın Didim'de kadına yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı

AYDIN'ın Didim ilçesinde sokakta sözlü olarak kavgaya tutuşan bir kadın ile erkeğin tartışması daha sonra fiziki müdahaleye döndü. Erkeğin kadını darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Olay; Yeni Mahalle 842 sokak üzerinde yaşandı. Bir işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen olayda; sokakta sözlü olarak kavgaya tutuşan bir kadın ile bir erkeğin tartışması daha sonra fiziki müdahaleye döndü.

Erkeğin duvar üzerindeki kadını darp ettiği görüldü. Sokak üzerindeki bir duvarın üzerinde sıkıştırdığı kadına fiziki olarak şiddet uygulayan erkeğin olay anı kameralarca kaydedildi.

Olayı gören duyarlı bir vatandaşın ise kavga eden çifti uyardığı görülürken, şiddet uygulayan erkeğin ise kendilerini uyaran vatandaşa da tepki gösterdiği görüldü. Şiddete uğrayan kadın ise erkeğin bir anlık boşluğundan faydalanarak olay yerinden uzaklaşırken, kendisine şiddet uygulayan erkeğin ise kadını takip ettiği de görüldü.
Yaşanan olayla ilgili155 polis ihbar hattına ihbar gelmediği ve olayın emniyet yetkililerine bildirilmediği de öğrenildi.

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