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Evde starbucks kurabiye nasıl yapılır?

Kurabiye ziyafet sofralarımızda başköşeye kurulan eşsiz bir lezzet. Birçok farklı çeşidi olan kurabiyenin en çok rağbet görenlerinden biri starbucks kurabiye tarifi.

Günün her öğününde tüketilen kurabiye ziyafet sofralarımızın vazgeçilmezinden. Kakaolu, sade, reçelli, elmalı gibi birçok farklı çeşidi olan kurabiyenin çok sevilenlerinden biri de starbucks kurabiye tarifi. Çayınızın, kahvenizin yanına eşsiz lezzet katacak starbucks kurabiye tarifini herkes çok sevecek. Margarin, nişasta, pudra şekeri gibi malzemelerle starbucks kurabiye tarifini evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Siz de starbuck kurabiye nasıl yapılır? Sorusunu araştırıyorsanız, işte eşsiz lezzetiyle starbucks tarifi…

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