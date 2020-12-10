Balık sote nasıl yapılır muhteşem lezzet!

Bugün ne pişirsem derdinize çare bulduk. Özellikle akşam yemeği yapmak için az zamanı olanlar, işten yorgun argın gelip gece olmadan akşam yemeği hazırlamaya çalışanlar için bu durum daha da içinden çıkılmaz bir hal alabilir, her güne farklı bir pratik tarif bulmak sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Sizler için nefis bir önerimiz var en az iki gün bulunması gereken leziz omega 3 deposu balığı birde sote haliyle deneyin. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

2 adet çupra fileto, 3-4 adet mantar, 1 adet orta boy soğan, kırmızı dolma biber, sarı dolma biber, bir avuç yer fıstığı, 2-3 yemek kaşığı soya sosu, 2-3 yemek kaşığı sıvıyağ.