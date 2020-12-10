14-20 Aralık haftalık Boğa burcu yorumu bu haftaya dikkat!

Sevgili yükselen boğalar bu haftaya bir güneş tutulmasıyla başlıyoruz. Güneş tutulmaları yeni ayla beraber olur bu yüzdende göksel müdahale yeni başlangıçlar için. Bu tutulmayla beraber finansal konularda kararlar alacaksınız. Salı, çarşamba, perşembe sabaha kadar ay oğlak burcunda demekki hayata bakış açınızı sorguladığınız bir hafta içi bekliyor sizi! Bazılarınızın özelinde uzaklarda yaşayan bazı tanıdıklarınızdan bazı haberler gelebilir yada uzaklarda yaşayan tanıdıklarınız dışında evliyseniz eşinizin akrabalarıyla bazı gündemler olabilir, eğitim konularında bazı şeyler netleşiyor olabilir, mahkemelik konularınız varsa oradan haberler gelebilir.

Bazı ikili ilişkilerde zorlu dönüşümler olabilir bu hafta içi bazı problem açığa çıkabilir ve sizi zorluyor olabilir. Ailede sağlık problemiyle ilgili de bir gündem olabilir. Perşembe, cuma ve cumartesi öğlene kadar ay kova burcunda buda demek oluyorki kariyerinizde parlıyorsunuz, kararlarınız, fikirleriniz, üstlerle olan ilişkileriniz bu anlamda gayet güzel. Aileyle bazı ortak güdemleriniz var cumartesi öğleden sonra pazar günü ise ay balık burcunda gayet sosyal, keyifli arkadaşlarla yapılacak güzel aktiviteleri anlatıyor ama bir yandan da aklınız hep işte güçte, kariyerle ilgili planlar yapmaya devam ediyorsunuz. 19 Aralık önemli bir tarih hemen not edin çünkü 19 Aralık'ta Merkür güneşin kalbinde olacak yani güne Merkür kavuşumu yaşanacak bana soruyorsunuz ya evlenicem, iş kurucam, eğitime başlayacağım 19 Aralık bunlar için güzel bir tarih.