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İBB'nin HES kodu verileri iddiası olay oldu! Fatma Şahin işin aslını anlattı

GAZİANTEP'te toplu ulaşımda Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan HES kodu uygulaması İstanbul'da da hayata geçirilmeye çalışıldı fakat başarı olamadı. Cüneyt Özdemir'e konuk olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, uygulamanın detaylarını anlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Bakanlığı iş birliğinde Kovid-19 mücadele kapsamında filyasyonda bulunması gereken vatandaşların şehir içi toplu ulaşımı kullanmalarını engellemek amacıyla HES kodu uygulamasını devreye soktu. Bu uygulama ile birlikte temaslı, pozitif, şüpheli kişilerin kartı iptal edildi ve bu kişiler toplu ulaşım araçlarını kullanamadı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de artan vaka sayıları sonrası bu uygulamayı hayata geçirmeye çalıştı. İBB yetkilileri, Sağlık Bakanlığı'ndan HES verilerini istediklerini fakat alamadıklarını iddia etti. 

Gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuk olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, uygulamanın detaylarını anlattı ve tüm bilgilerin açık olduğunu söyledi.

"Tüm bilgiler açık"

"Tüm bilgiler açık. HES kodunu alıyoruz." diyen Gaziantep Belediye Başkanı Şahin "Bu açık, İmamoğlu ile de konuşurum 15 milyonluk İstanbul'da bu çok mühim, başarmaları lazım ifadelerini kullandı.

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