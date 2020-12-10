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Cüneyt Özdemir: AK Parti'yi en iyi anlatan isim Hadi Özışık

Adem Metan'a konuşan Cüneyt Özdemir, son dönemlerde AK Parti'yi ekranlarda en iyi anlatan ismin Hadi Özışık olduğunu söyledi.

YouTube yayınları ile alternatif medyanın en önemli isimlerinden biri olan Cüneyt Özdemir, yine bu mecranın yıldızı parlayan isimlerinden olan Adem Metan'a konuk oldu.

Alternatif medyayı konuşan ikili bir ara sözü hem kendi kanalında hem de İnternethaber kanalında önemli işlere imza atan Hadi Özışık'a getirdi.

Cüneyt Özdemir, Hadi Özışık'ın internet medyasına yaptığı yatırımdan bahsederken; Özışık'ın Habertürk yayınlarındaki performansını da övdü.

Özdemir, "Son zamanlarda AK Parti'yi en iyi anlatan isim Hadi Özışık" ifadesini kullandı. 

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