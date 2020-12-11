İYİ Parti'nin oyları CHP'yi geçer mi?

Türk siyaseti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle başlayan, "CHP'nin adayı kim olacak?" sorusuna cevap arıyor. Deneyimli gazeteci Hadi Özışık, Meral Akşener'in Anadolu'yu gezdiğini ve halka dokunduğunu söyleyerek İYİ Parti'nin oy oranındaki yükselişe dikkat çekti.

Hadi Özışık, gazeteciler Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır ve Metin Özkan'ın da katıldığı TV100'deki Sağlı Sollu programında konuştu. Ahu Özyurt'un moderatörlüğündeki programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışını değerlendiren Özışık, CHP liderinin adaylıktan başka şansı olmadığını söyledi.

İşte Özışık'ın açıklamaları:

"'Kemal Kılıçdaroğlu'na siz zarar vermek istiyorsunuz' diyenler dünden itibaren, 'Neden olmasın canım aday olabilirler' dedi. Çıkış yolu Kemal Bey için sinirlerinde normale dönmesi için kendi adaylığını artık açıklama zamanı gelmiştir.

"Hesap Erdoğan'ı düşürmek"

Bugün direniyor ama yarın artık açıklamak zorunda kalır. Nasıl? Millet İttifakı'nın adayı değil kendi partisinin adayı olarak cumhurbaşkanı adayı olacak. Muharrem İnce, eğer kendi sözünden dönmezse, önünü kapatıp, 'Ben adayım' diyecek. Hesap ne? Hesap ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı düşürmek.

"CHP'de eriyor"

Oylar eriyor! Kimin oyları eriyor? AK Parti'nin... CHP nerede? 16-17'lerde. 'Altıyı Muharrem İnce alıyor' diyor arkadaşlar. Tamam da altıyı koy üzerine 22 eder. Üç puan kayıp var yine. Yani CHP'de eriyor. Evet 18 yıllık bir iktidar eriyor ama CHP'de eriyor. KONDA'nın açıklamasında bile CHP şu anda çok düşük. Bu düşük oy ileride şuna tekabül edebilir. Meral Akşener, İYİ Parti gelip üzerine çıkarsa sen o zaman gör şenliği."