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AK PARTİ

AK Partili Öznur Çalık'tan CHP'deki taciz iddialarına tepki

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP'ye yönelik taciz iddialarına tepki gösterdi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP İstanbul teşkilatının taciz iddialarıyla çalkalandığını ifade ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada partisindeki taciz iddialarıyla ilgili bir tek kelime etmediğini kaydetti.

Çalık, "Her fırsatta kadın hakları üzerinden sahte duyar kasan, siyasi etik ve ahlaktan bahseden Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında tek bir kadın kelimesi yoktu. Partisindeki taciz yapanlara bir sitem bile yoktu. Sonuçta CHP'de kadının adı yok, taciz ise maalesef çoktur" ifadesini kullandı.

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