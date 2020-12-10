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MEDYA

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanladığı o gerçek!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Abdulkadir Selvi ile görüştüğünü söyleyerek Abdullah Gül konusundaki tartışmaya açıklık getirdi. Özışık, Kılıçdaroğlu ve Gül'ün cumhurbaşkanlığı seçimleri için temas halinde olduklarını iddia etti.

Abdulkadir Selvi'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kaleme aldığı köşe yazısıyla başlayan tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun Selvi'yi yalanlayan sözlerinin çirkin olduğunu söyleyen Hadi Özışık, iddia edilenin aksine Kılıçdaroğlu ve Gül'ün halen temas halinde olduklarını ileri sürdü.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, TV 100'de konuştu. Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde Sağlı Sollu programında Abdulkadir Selvi'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kaleme aldığı köşe yazısıyla başlayan tartışmayı değerlendiren Özışık, CHP liderinin kafasının karışık olduğunu zaman zaman dediklerini unuttuğunu ifade etti.

İşte Özışık'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"Kemal Bey'in açıklamasını şık bulmamış. En çok destek verdiğim liderlerden birisidir diyor (Abdulkadir Selvi). Ben Çubuk'taki saldırıda ilk tepki gösterenlerden biriyim. Ben yarın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiğim destekleri alt alta sıralarsam ve "Bunları bana kim verdi, yazdırdı dersem" Kemal Bey bana ne diyecek?

Yıllardır bu mesleği yapıyorum ki ben de şahidim, çok gazeteci arkadaşımız var kirlenmeyen, Abdulkadir Selvi de bunlardan biridir. 

"CHP tabanının tepkisinden korkuyor"

Bu çok şık değil, çirkin hatta! Abdulkadir Selvi aldığı kulisleri böyle temeline dayandırarak yazan bir gazeteci. Burada hepimiz mutabıkız herhalde. Abdullah Gül meselesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündemde kalmamasını istememesini CHP tabanının tepkisinden korkmasından kaynaklanıyor. 

"Hala görüşüyorlar"

Abdulkadir Selvi bugün hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül'dür ifadesi kulise dayalı alınan bir bilgidir. Hala görüştüklerini de ifade eden açıklaması oldu bana "Hala görüşüyorlar" dedi. Şimdi bunu dile getirmesi nezaketin şunu diyebilirdi: Yok arkadaşlar bizim kafamızda yok! Reddedimiyor, yalan diyemiyor! Yalan diyemediği için Abdulkadir Selvi'ye böyle çirkin bir yaklaşımda bulunuyor.

"Kemal Bey ne dediğini bilmiyor"

Kemal Bey'in kafası karışık. Gerçekten bunu böyle rencide etmek için söylemiyorum. Kemal Bey'in ne dediğini bilmiyor. Kemal Bey, Meclis'te konuştuğunu bir saat sonra unuttu arkadaşlar! 

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