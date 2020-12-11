14-20 Aralık haftası İkizler burcu yorumu o güne dikkat!

Uygur Gür, 14-20 Aralık İkizler burcu haftalık yorumlarıyla internethaber.com'da. Bu hafta İkizler burcunu neler bekliyor sorusunun yanıtın veren Uygur Gür, İkizler burçları için 19 Aralık'a dikkat diyor. Peki İkizler burçlarını önce güneş tutulmasının ardından gelen yeni ay İkizler burcunu nasıl etkileyecek. İşte 14-20 Aralık haftası İkizler burcunu aşk, para, kariyer alanında bekleyenlerin detayları...

Sevgili yükselen ikizler haftaya bir güneş tutulmasıyla başlıyoruz. Bu güneş tutulması bir yeni ayla geliyor ve diyorki ikili işkilerle ilgili bir netleşme var ve bir hareket var diyor bu her türlü netleşme olabilir mesela evlilik, aşk hayatınız, yani ilişkilerle ilgili bir dönüşüm var bir karar var. Salı, çarşamba, perşembe sabahına kadar ay oğlak burcunda demekki odağınız finansal konularda mali tablonuz, gelir giderleriniz, banka ödemeleriniz, kredi kartları, nafaka, miras her türlü konuyla ilgili gündemleriniz dikkat çekiyor.

Perşembe, cuma, cumartesi öğlene kadar ay kova burcunda hayata bakış açınızı besliyor sanki maneviyatınızı, hayat görüşünüzü, yaşam felsefenizi besliyor bu geçiş ve buralarda bir derinleşiyorsunuz gibi duruyor ayrıca bazılarınızın özelinde davalık konu varsa birşeyler netleşebilir, eğitim konularıyla ilgili bişeyler netleşiyor olabilir, uzakta yaşayan tanıdıklarınızla evliyseniz eşinizin akrabaları varsa torunlarınızla ilgili bazı gündemler olabilir özellikle yurt dışı bağlantılı gündemlerde bazı haberler gelebilir.

Cumartesi öğleden sonra ve pazar günü ay balık burcunda yani aklınız işte, işle ilgili planlar yapıyorsunuz öte yandan evliyseniz eşinizle değilseniz anne, baba, sevdiklerinizle güzel vakit geçireceğinizi de görüyoruz hafta sonu. 19 Aralık'ta yönetici gezegeniniz Merkür güneşle kavuşacak yani bazen tarih istiyorsunuz ya diyet yapıcam, eğitime başlayacağım, işe girecem alın size tarih 19 Aralık o gün istediğiniz konuyla ilgili yen bir başlangıç yapabilirsiniz mesela iş ortaklıkları için bu kavuşum çok güzel olabilir.