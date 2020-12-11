14-20 Aralık Aslan burcu haftalık yorumları parasal konular ön planda!

Sevgili yükselen Aslanlar bu haftaya 14 Aralık'ta gerçekleşecek güneş tutulmasıyla başlıyoruz güneş tutulmaları yeni ayla beraber gelir ve aslında bir göksel müdahaledir yeni başlangıçlar için. Aşkla ilgili bir çoğunuzun hayatına önemli hareketler geliyor belki yakında yeni bir ilişkiye başlayacaksınız, belki hazırdaki ilişkiniz bir ciddiyete dönecek yada çok sıkıldığınız bıktığınız ilişkinizden hadi git hayatımdan diyecek noktaya geleceksiniz yani aşk hayatınızla ilgili bir hareket var. Çocuk planlarınız olabilir, bazılarınızda bir hobisiyle ilgili artık ben bunla daha çok ilgilenmek istiyorum diyebilir.

Salı, çarşamba ve perşembe sabahına kadar ay oğlak burcunda yani iş gündemleriniz, sağlık konularınız biraz ön plana çıkacak. Demekki bu hafta ikili ilişkilerde bazı zorlanmalar ve dönüşümler de yaşayabilirsiniz. Özellikle kariyer ilişkilerinde ve iş ortamında bazı zorlanmalar olabilir. Perşembe, cuma, cumartesi öğlene kadar ay kova burcunda yani ilişkilerle alakalı bir alanda demekki sosyalleşiyorsunuz, aşk hayatınız hareketli, evliyseniz eşinizle beraber ortak gündemler var, bazılarınızın iş ortaklılarında güzel hareketler olabilir.

Cumartesi öğleden sonra ve pazar günü ay balık burcunda artık odağınız parada gelir giderleriniz, banka ödemeleri, kredi kartları, krediler paraya dair her ne varsa gündeminizde olabilir hesap kitap içindesiniz bir çıkış arıyorsunuz. Sağlığınıza da dikkat edin. 19 Aralık çok önemli bir tarih çünkü 19 Aralık'ta güneş Merkür kavuşumu var bir başlangıç yapmak istiyorsanız hayatınızda 19 Aralık'ı lütfen kaçırmayın.