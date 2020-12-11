BIST 1.356
DOLAR 7,89
EURO 9,57
ALTIN 465,19
YEREL

Kocaeli'de dehşet anları! Otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana böyle daldı

KOCAELİ'de kendi halinde yürüyen vatandaş kontrolden çıkan otomobil dehşetini yaşadı. Otomobil, çarptığı yayayı üzerine alıp restorana daldı. O anlar kameraya işte böyle yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Hafız Hasan Yılmaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 35 ALE 568 plakalı Peugeot parka otomobil, hızla girdiği caddede yolun karşısına geçen vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisi ile havaya fırlayan genç, otomobil ile birlikte cadde üzerinde bulunan restoranın içine girdi. Kaza sonrası panik yaşayan otomobil içerisindeki bir şahıs ise aracın camından dışarı çıktı. Otomobilin çarptığı yaya ise yaralandı. Olayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.

Olay anı kamerada

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızlı bir şekilde girdiği caddede yolun karşısına geçen vatandaşa çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile fırlayan genç ve otomobil, restorana giriyor. Panik yaşayan otomobildeki bir vatandaş aracın camından dışarı çıkıyor. Restoranda bulunan vatandaşlar ise yaralının yardımına koşuyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hasan Ali Toptaş'ın tacizleri ifşa olunca iptal edildi! Bakanlığa iade edilecek
Tekirdağ'da bebeğinden sonra koronavirüs hastası Özge de vefat etti
CHP'nin 'Atatürk diyemeyen kadınları' toplandı! CHP'deki tacizlerle ilgili tek kelime etmediler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye, Yunanistan'la ön koşulsuz görüşmelere hazır
2020'nin en iyi oyunu belli oldu! Oyun dünyasının Oscar'ını kazandı
Hatay'ın o ilçesinde vakalar patladı! Mahallelere afişler asıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih'te gözü dönmüş hırsızlar, çalışanı öldüresiye dövdü! İşte o anlar
Olay Esenyurt'ta yaşandı! Arkadaşlarıyla kavga edip ikinci kattan atladı
Özel kreşler ne zaman açılır 4 Ocak son tarih mi?
Belediye meclisi online toplantı sırasında yangın çıktı! İşte o anlar
14-20 Aralık haftalık Başak burcu yorumu ilişkilere dikkat!
Barbaros kaç yaşında nereli Masterchef Barbaros sevgilisi var mı?
HDP milletvekili Nuran İmir'den skandal hareket
CHP'li Ali Fazıl Kasap'ın iddiası: Engelli olmadığı halde 420 bin kişiye ödeme yapıldı