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İbrahim Çolak intiharının perde arkası

Yayınevi sahibi yazar İbrahim Çolak, twitter üzerinden yazılan taciz iddialarının ardından, olayı kabul eden nitelikte bir paylaşım yaparak yaşamına son verdi.

Dün akşam saatlerinde İbrahim Çolak’ın twitter hesabına yapılan bir yorum tüm gerçeklerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Kadına şiddet ve taciz olaylarının korkusuzca dillendirilmesi gerektiğini savunan ‘’me too’’ türkçe anlamıyla ‘’bende’’ hareketine katılan leylaselinger isimli twitter kullanıcısı, yayınevi sahibi yazar ibrahim çolak’a yönelik bir taciz iddiasında bulundu.

10 Aralık tarihinde yaşanan olayda, Twitter'da @LeylaSalinger isimli kullanıcı Çolak'a "Belki sizin de dilenecek bir özrünüz vardır ne dersiniz var mı öyle bir planınız?" diye sormuş, bunun üzerine Çolak "Elbette ki üzüp incittiğim, özrün ötesinde helalleşmek istediğim insanlar var" yanıtını vermişti. 

Dün akşam saatlerinde İbrahim Çolak’ın twitter hesabına yapılan bir yorum tüm gerçeklerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Kadına şiddet ve taciz olaylarının korkusuzca dillendirilmesi gerektiğini savunan ‘’me too’’ türkçe anlamıyla ‘’bende’’ hareketine katılan leylaselinger isimli twitter kullanıcısı, yayınevi sahibi yazar ibrahim çolak’a yönelik bir taciz iddiasında bulundu.

10 Aralık tarihinde yaşanan olayda, Twitter'da @LeylaSalinger isimli kullanıcı Çolak'a "Belki sizin de dilenecek bir özrünüz vardır ne dersiniz var mı öyle bir planınız?" diye sormuş, bunun üzerine Çolak "Elbette ki üzüp incittiğim, özrün ötesinde helalleşmek istediğim insanlar var" yanıtını vermişti.

Bunun üzerine aynı hesaptan İbrahim Çolak’a bir yanıt daha geldi "İnanılmaz bir arsızlık seviyesi bu tebrikler. Helallik nedir? Gencecik kadınlara erotik mesajlar gönderip onları travmatize etmenizin karşılığı hellallik mi?" diye yazmıştı.

Bunun üzerine aynı hesaptan İbrahim Çolak’a bir yanıt daha geldi "İnanılmaz bir arsızlık seviyesi bu tebrikler. Helallik nedir? Gencecik kadınlara erotik mesajlar gönderip onları travmatize etmenizin karşılığı hellallik mi?" diye yazmıştı.

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