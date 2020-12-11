BIST 1.356
DOLAR 7,89
EURO 9,57
ALTIN 465,19
MAGAZİN

Hakan Ural Defne Samyeli'ni topa tuttu! 'Kötü yorumcu, amatör bir oyuncu'

Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında Defne Samyeli’nin açıklamaları değerlendirildi. Hakan Ural, Defne Samyeli için o sözleri kullandı.

Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında Defne Samyeli’nin açıklamaları değerlendirildi. Hakan Ural, Samyeli’nin Okan Bayülgen’in programında gündem olmaktan rahatsız olmasını belirtmesi üzerine “Sanat camiasında oluyorsa, magazinin bir parçasıdır zaten hayata bakışı yanlış” yorumunda bulundu.

Defne Samyeli’nin açıklamalarına yönelik ise şanslı biri olduğunu söyleyerek “Becerisi olmadığı meslek dallarında sürekli olarak üretim kaydeden biri” dedi. Konservatuvardan mezun olanların iş sıkıntısı yaşadığını ifade eden Hakan Ural, Defne Samyeli’nin iyi bir şarkıcı olmadığını düşündüğünü “kötü bir yorumcu” sözleriyle ifade etti. Samyeli’nin oyunculuk performansının ise amatör olduğunu vurguladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hasan Ali Toptaş'ın tacizleri ifşa olunca iptal edildi! Bakanlığa iade edilecek
Tekirdağ'da bebeğinden sonra koronavirüs hastası Özge de vefat etti
CHP'nin 'Atatürk diyemeyen kadınları' toplandı! CHP'deki tacizlerle ilgili tek kelime etmediler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye, Yunanistan'la ön koşulsuz görüşmelere hazır
2020'nin en iyi oyunu belli oldu! Oyun dünyasının Oscar'ını kazandı
Hatay'ın o ilçesinde vakalar patladı! Mahallelere afişler asıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Taksiciler turistleri böyle soyuyor! İBB ekipleri turist kılığına girip hepsini ifşa etti
Kocaeli'de dehşet anları! Otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana böyle daldı
Özel kreşler ne zaman açılır 4 Ocak son tarih mi?
Fatih'te gözü dönmüş hırsızlar, çalışanı öldüresiye dövdü! İşte o anlar
Olay Esenyurt'ta yaşandı! Arkadaşlarıyla kavga edip ikinci kattan atladı
Barbaros kaç yaşında nereli Masterchef Barbaros sevgilisi var mı?
Belediye meclisi online toplantı sırasında yangın çıktı! İşte o anlar
CHP'li Ali Fazıl Kasap'ın iddiası: Engelli olmadığı halde 420 bin kişiye ödeme yapıldı