14-20 Aralık haftalık Terazi burcu yorumu yeni başlangıçlar var!

Sevgili yükselen Teraziler haftaya bir güneş tutulmasıyla başlıyoruz biliyorsunuz güneş tutulmaları yeni ayla olur ve yeni başlangıçları anlatır. Kardeşlerinizle, yakın akrabalarınızla, çocukluk arkadaşlarınızla, yakın dostlarla ortak gündemleriniz bu hafta itibari ile ve önümüzdeki süreçte dikkat çekiyor belki onların hayatında önemli gelişmeler var oradan gelecek haberler var sizde bunlara müdahil olacaksınız. Bazılarınıza bir eğitim getirebilir, bazılarınız bir ticari faliyete başlayabilir ayrıca sözleşmeler, imzalar dikkat çekiyor aracınızla ilgili bir gündeminiz olabilir. Salı, çarşamba, perşembe öğlene kadar ay oğlak burcunda yani ailevi gündemler ön plana çıkıyor.

Duygusal konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Perşembe, cuma ve cumartesi öğlene kadar ay Kova burcunda sosyalsiniz, sevgilinizle vakit geçirebilirsiniz, anne ve babaysanız çocuklarınızla vakit geçirebilirsiniz onlarla ilgili gündemleriniz olabilir. Cumartesi öğleden sonra ve pazar günü ay Balık burcunda işle ilgili bir takıntınız olabilir pazar günü bunlar dikkat çekiyor. 19 Aralık'ı not edin güneş Merkür kavuşumu var Merkür güneşin kalbinde bize diyorki hadi hayatınla ilgili bir başlangıç yap bir imza at, bir karar ver diyor. Bir başlangıç yapmak istiyorsanız 19 Aralık bu tarihi kaçırmayın.