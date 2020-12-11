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Evde bamya turşusu nasıl yapılır?

Bu gün sizler için bamya turşusu tarifi hazırladık. Bu turşu ile bamyayı seveceğinize garanti veriyoruz. İşte bamya turşusu tarifi...

Bamya sevmeyenin hiç sevmediği, sevenin ise vazgeçemediği bir sebze. Yemeği, çorbası, kızartması derken, bamyanın turşusunu da yapalım dedik, sonucu da da beğendik. Siz de mutlaka denemelisiniz. Zira bu turşu bamya sevmeyenlere bamyayı sevdirecek kadar leziz. İşte tarifi...

Malzemeler;

Bir kavanoz için, 1 avuç nohut, 4-5 diş sarımsak
aldığı kadar bamya, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı limon tuzu
kaynar su.

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