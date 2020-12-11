Evde bamya turşusu nasıl yapılır?

Bamya sevmeyenin hiç sevmediği, sevenin ise vazgeçemediği bir sebze. Yemeği, çorbası, kızartması derken, bamyanın turşusunu da yapalım dedik, sonucu da da beğendik. Siz de mutlaka denemelisiniz. Zira bu turşu bamya sevmeyenlere bamyayı sevdirecek kadar leziz. İşte tarifi...

Malzemeler;

Bir kavanoz için, 1 avuç nohut, 4-5 diş sarımsak

aldığı kadar bamya, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı limon tuzu

kaynar su.