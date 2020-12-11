Dermancıoğlu'ndan 'meme' yorumuna kapak gibi yanıt
Dermancıoğlu, paylaşımına "İyi karakter verilecek olsa ilk yapacağınız şey meme estetiği gibi duruyor" yorumu yapan bir takipçisine öyle bir yanıt verdi ki, takipçilerinden beğeni yağdı. Karantina sürecinde yaptığı paylaşımlarla takipçilerini güldüren oyuncu Esra Dermancıoğlu göğüsleriyle ilgili gelen bir yoruma tepkisiz kalmadı. Geçtiğimiz günlerde 52 yaşına basan Esra Dermancıoğlu yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Esra Dermancıoğlu, takipçisiyle 'meme' tartışması yaşadı.Cevabıyla alkış topladı.
Dermancıoğlu, paylaşımına "İyi karakter verilecek olsa ilk yapacağınız şey meme estetiği gibi duruyor" yorumu yapan bir takipçisine öyle bir yanıt verdi ki, takipçilerinden beğeni yağdı.