Dermancıoğlu'ndan 'meme' yorumuna kapak gibi yanıt

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Esra Dermancıoğlu, takipçisiyle 'meme' tartışması yaşadı.Cevabıyla alkış topladı.

Dermancıoğlu, paylaşımına "İyi karakter verilecek olsa ilk yapacağınız şey meme estetiği gibi duruyor" yorumu yapan bir takipçisine öyle bir yanıt verdi ki, takipçilerinden beğeni yağdı.