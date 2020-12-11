56 saatlik kısıtlama öncesi son durum! İstanbul'da trafik yoğunluğu rekor seviyede

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta ikinci kez uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı.

İBB trafik uygulaması adeta kırmızıya döndü. E-5 karayolu ve TEM Otoyolu’nda oluşan kilometrelerce kuyruk havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan yoğunluk toplu taşıma araçlarında da yaşandı. Metro, metrobüs hatlarında yoğunluk oluştuğu görüldü.