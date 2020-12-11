Erikli tart nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Erikli tart, yapılışı biraz zahmetli gibi gözükse de şahane tadıyla kendine hayran bırakan lezzetlerden. Konuklarınıza görüntüsü şık, pek fazla bilinmeyen, farklı bir tatlı yapmak istiyorsanız erikli tartı kesinlikle denemelisiniz. Sofralarınızı renklendirecek erikli tarta bayılacaksınız. Erikli tart nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm detaylarıyla Erikli tart tarifi...

Malzemeler;

Erik sosu için 300-350 gr kuru erik, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, yeteri kadar su.

Hamuru için;

150 gr tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı pudra şekeri

2 yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı su, 1 paket vanilya, bir çimdik tuz, 3,5-4 su bardağı un.