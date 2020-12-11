BIST 1.369
DOLAR 7,82
EURO 9,49
ALTIN 463,30
İNTERNETHABER TV

Erikli tart nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Her zaman yaptığınız lezzetlerden farklı, nefis bir tatlı yapmaya ne dersiniz? Erikli tart enfes tadıyla sizi mest edecek. İşte erikli tart yapılışı...

Erikli tart, yapılışı biraz zahmetli gibi gözükse de şahane tadıyla kendine hayran bırakan lezzetlerden. Konuklarınıza görüntüsü şık, pek fazla bilinmeyen, farklı bir tatlı yapmak istiyorsanız erikli tartı kesinlikle denemelisiniz. Sofralarınızı renklendirecek erikli tarta bayılacaksınız. Erikli tart nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm detaylarıyla Erikli tart tarifi...

Malzemeler;

Erik sosu için 300-350 gr kuru erik, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, yeteri kadar su.

Hamuru için;

150 gr tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı pudra şekeri
2 yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı su, 1 paket vanilya, bir çimdik tuz, 3,5-4 su bardağı un.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Balıkesir Susurluk'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye'nin uygulayacağı Çin koronavirüs aşısıyla ilgili DSÖ'den açıklama
İngiltere ve Rusya'nın koronavirüs aşıları birlikte denenecek
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi, Türk yatırımcıları ülkesinde yatırıma davet etti
Düzce'de boynuna astı! Gören herkes şaşkına döndü
Mide koruyucu kullanıyorsanız aman dikkat! Koronavirüs daha ağır seyrediyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek AK Parti'ye mi geçiyor? Kılıçdaroğlu'na ne dedi?
Dermancıoğlu'ndan 'meme' yorumuna kapak gibi yanıt
Edirne'de kırmızı ışık ihlali yapanlar 'drone'dan kaçamadı! Ceza yağdı
56 saatlik kısıtlama öncesi son durum! İstanbul'da trafik yoğunluğu rekor seviyede
Şule Çet Davasının bilirkişisi ölü bulundu
Masterchef Serhat nereli yaşı kaç Serhat Doğramacı evli mi?
İbrahim Çolak intiharının perde arkası
Masterchef Özgül eşi kim ne iş yapıyor kaç çocuğu var?