BIST 1.371
DOLAR 7,84
EURO 9,50
ALTIN 463,80
DÜNYA

Kenya'da turistlerin kızgın zürafa ile imtihanı

Kenya'da kızgın zürafa, safari turu yapan turistlerin bulunduğu araca saldırdı. O anlar, saniye saniye turist kameralarınca kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı

Kenya’nın Masai Mara Rezerve Bölgesi’nde meydana gelen olayda; kızgın zürafa, safari turu yapan turistlerin bulunduğu aracı kovaladı.

Dicken Muchena adlı turist, zürafanın hızla bulunduğu araca doğru koştuğunu gördü. Yerel medyaya konuşan Muchena, "Zürafa ilk başta zararsız görünüyordu ama birdenbire koşmaya başladı ve bizi doğal ortamından uzaklaştırdı. Hatta bir noktada çıkışımızı kapatmaya bile çalıştı ama kaçmayı başardık. Bu korkunç bir maceraydı" dedi.

Zürafaların saatte 64 kilometre hızla koşabildikleri ifade ediliyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Eskişehir'de 1000 yıllık İncil ele geçirildi!
Trump'tan çok sert koronavirüs aşısı paylaşımı: Oyun oynamayı bırakın
Başkan Erdoğan'a yönelik asılsız iddialar için sert tepki
ABD Senatosu Türkiye'ye yaptırımı kabul etti
Barış Yarkadaş Halk Tv'den neden kovuldu?
Bitlis'te PKK'ya ait 30 kilo patlayıcı bulundu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu, Bilal Göregen ile bir araya geldi
Rusya'dan Baltık ve Beyaz Deniz'de seyir füzeleri ile tatbikat
Edirne'de kırmızı ışık ihlali yapanlar 'drone'dan kaçamadı! Ceza yağdı
Bitlis'te 30 kilogram el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Ukrayna'da olumsuz hava şartları gülümseten görüntülere neden oldu
Masterchef Serhat nereli yaşı kaç Serhat Doğramacı evli mi?
Evde bamya turşusu nasıl yapılır?
Masterchef Özgül eşi kim ne iş yapıyor kaç çocuğu var?