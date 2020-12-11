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DÜNYA

Ukrayna'da olumsuz hava şartları gülümseten görüntülere neden oldu

Ukrayna'nın genelinde ve özellikle de başkent Kiev'de etkili olan olumsuz hava şartları, ülkenin her köşesinde gülümseten görüntülere neden oldu.

İhlas Haber Ajansı

Ukrayna’da başkent Kiev başta olmak üzere birçok şehir, karla karışık yağışa teslim oldu. Gün boyu devam eden yağışlar sonrasında akşam ve gece saatlerinde yaşanan buzlanma sebebiyle sadece başkentte bir günde 140’tan fazla trafik kazası yaşandı.

Olumsuz hava şartları sadece sürücüleri değil yayaları da etkiledi ve ülkenin her köşesinde gülümseten görüntüler kaydedildi. Kiev’deki Andrevskiy Yokuşu, o görüntülere ev sahipliği yapan caddelerden birisiydi. Bir yaya, buzlanma sebebiyle defalarca yere düşüp kalkmaya çalıştı. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Ayrıca Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada kötü hava şartları sebebiyle Ukrayna genelinde 3 bölgede toplam 173 yerleşim biriminin elektriksiz kaldığı bildirildi.

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