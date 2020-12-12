Bakan Mustafa Varank'tan HDP'li Garo Paylan'a SİHA tepkisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçesini sunumunu yaptı. Varank, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın SİHA'larla ilgili eleştirilerine şu yanıtı verdi:

"Emperyalist Batı hayranlığı gözünü öyle bürümüş ki, örnek verdiği ülkelerin dünyanın en büyük silah endüstrisine sahip olduğunun farkında bile değil. 'Almanya niye tank üretiyor, Amerika niye SİHA üretiyor?' diye soruyor musunuz? Hayır. Ama mevzubahis Türk SİHA'ları olunca, aniden anti militarist kesiliyorsunuz, sosyalistliğiniz aklınıza geliyor. Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık işgale son verdiği, Azeri kardeşlerimizi koruduğu, sınırımızda kurulmak istenen terör koridorundaki teröristlere bomba yağdırdığı, bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırdığı için mi SİHA'lardan rahatsızsınız? Eğer öyleyse rahatsız olmaya devam edebilirsiniz. Teknolojinin kendisini, insanlık yararına-zararına diye ayıramazsınız. Eğer bir zulmü dindiriyorsanız, eğer ülkenizi savunmak için kullanıyorsanız o teknoloji insanlık yararınadır."