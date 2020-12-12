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MEDYA

Ayşenur Arslan'dan Karabağ zaferi için tartışılan yorum

Gazeteci Ayşenur Arslan, Karabağ'da Ermeni işgalinin sona ermesiyle ilgili gazetelerin zafer manşetlerine tepki göstererek, "Türkiye savaştaydı da bir savaş mı kazandı bizim haberimiz olmadı." dedi.

CHP'nin yayın organı Halk TV'de Medya Mahallesi programınının sunucusu Ayşenur Arslan, Türk askerinin Bakü'de olmasından ve Türk medyasının Karabağ zaferini manşetlerine taşımasından rahatsız oldu.

Gazete manşetlerini ekranlara getirip, "Ortak kelimelerden biri zafer. Yani bu konulara girince mayınlı tarlada yürümüş gibi oluyorum ama söylemeden geçemeyeceğim, Türkiye savaştaydı da bir savaş mı kazandı bizim haberimiz olmadı." ifadelerini kullanan Arslan'a sosyal medyada tepki yağdı.

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