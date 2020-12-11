İran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiiri hazmedemedi

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karabağ Zaferi için Bakü'de düzenlenen törende okuduğu şiir nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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İran Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Savaş çığırtkanlığı, yayılmacı imparatorluklar ve bölgesel iddialar dönemi yıllar önce sona ermişti. İran, hiç kimsenin toprak bütünlüğüne müdahale etmesine izin vermeyecek" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'de düzenlenen törene katılmış, burada Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okumuştu.

Erdoğan'ın okuduğu şiir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aras türküsünün sözlerini okudu:

Ay Lâçin, can Laçin, men sene kurban Laçin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır.' ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün sözlerini okudu,

“Aras'ı ayırdılar

Kum ile doldurdular;

Ben senden ayrılmazdım

Zor ile ayırdılar,

Ay Lâçin, can Lâçin,

Men sene kurban Lâçin”

Sözlerine devam eden Erdoğan, 'Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan Kubatlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün büyük mücahid Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın Kafkas İslam Ordusunun yiğit neferlerinin ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şâd olduğu gündür.' diye konuştu.

Azerbaycan'ın özgürlük şairi 'Bahtiyar Vahapzade' kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık seslendirdiği "Bir ananın iki oğlu/ Bir amacın iki kolu/ O da ulu, bu da ulu/ Azerbaycan Türkiye" dizelerinin sahibi Vahapzade, sadece Azerbaycan'da değil, başta Türkiye olmak üzere tüm Türk dünyasında seviliyor ve saygıyla hatırlanıyor.

Bağımsızlık ve istiklal düşüncelerinin gerçek anlamda yasak olduğu Sovyetler döneminde eserlerinde bu kavramları öven, 1980'li yıllarda ise bağımsızlık mücadelesinin ön saflarında yer alan Vahapzade, tüm Azerbaycanlıların gönlünde taht kurdu.

Azerbaycan Türkçesini en iyi şekilde kullanmaya özen gösteren Vahapzade, eserlerinde halkın duygularına tercüman olarak ülkesinin özgürlük simgelerinden biri oldu.

Türk dünyasının büyük evlatlarından biri olarak tarihe geçen Vahapzade, 16 Ağustos 1925'te Azerbaycan'ın Şeki kentinde doğdu. 9 yaşında ailesiyle Bakü'ye taşınan Vahapzade, ilk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı.

Vahapzade, 1942'de girdiği Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Bölümü'nden 1947'de mezun oldu, aynı bölümde öğretim üyeliği yaptı. 1964'te tamamladığı ''Samed Vurgun'un Yaratıcılık Yolu'' isimli monografisiyle filoloji doktoru unvanını alan, 1980'de Azerbaycan İlimler Akademisi üyeliğine seçilen Vahapzade, 1990'da emekli olana kadar üniversitede ders verdi.

Azerbaycan'ın özgürlük mücadelesindeki hizmetlerinden dolayı istiklal nişanıyla ödüllendirildi

Vahapzade, 1980'li yılların sonlarında Azerbaycan'da bağımsızlık mücadelesi alevlendiğinde ön saflarda yer alırken; yazılarında ve yüz binlerce insanın katıldığı mitinglerde yaptığı konuşmada, halkı, Sovyetler Birliği'ne karşı durmaya, mücadeleye çağırdı.

Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra çalışmalarıyla hizmetini sürdüren ve iki dönem milletvekili seçilen Vahapzade, eserlerinde Azerbaycan Türkçesini en temiz şekilde kullanmaya özen gösterdi ve halkının duygularına tercüman oldu. Vahapzade, 1995'te Azerbaycan'ın özgürlük mücadelesindeki hizmetlerinden dolayı istiklal nişanıyla ödüllendirildi.

70'i aşkın şiir kitabı

Eserleri sekizden fazla dile çevrilen Vahapzade, 70'i aşkın şiir kitabı, 11 ilmi eser, 2 monografi, piyesler ve yüzlerce makale yayımladı.

Şiirlerinde vatan sevgisi, ana dil, özgürlük, millet, aile ve hasret temaları ön planda olan Vahapzade'nin 15'in üzerinde eseri Türkiye'de de basıldı.

2009 yılında vefat etti

Vahapzade, 13 Şubat 2009'da Bakü'de vefat etti. Cenazesi, ülkenin önemli şair, edebiyatçı, bilim ve siyaset adamlarının mezarlarının bulunduğu Fahri Hıyaban'da toprağa verildi.

Vahapzade, eserlerinde Türk diline, Türkiye-Azerbaycan dostluğuna büyük önem verdi.

İran'daki Azerbaycanlı Türkleri gündeme getirdiği için Tahran'ın hedefindeydi

1960 yılında Vahabzade,"Gülistan" isimli şiirinde İran ve Rusya olmak üzere ikiye bölünen Azerbaycan Türkleri'nin yaşadığı felaketleri dillendirmiştir.1962 yılında milli duyguları uyandıran bu şiir, Vahabzade'yi "milliyetçi" olarak damgalamış ve sonra da üniversitedeki görevinden uzaklaştırılmıştı.